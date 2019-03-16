Аксенов поблагодарил Путина за поддержку крымчан в 2014 году

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддержка от президента России Владимира Путина в 2014 году спасла крымчанам жизни.

"Ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал личные решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. За пять в Крыму произошли колоссальные преобразования", — сказал Аксенов на торжественном концерте в честь пятилетия со дня референдума и воссоединения полуострова с Россией.

Аксенов подчеркнул, что пять лет назад крымчане решали вопрос цивилизационного выбора.

"Мы хотели быть со своей исторической родиной Россией. Мы не ставили условий, ничего не требовали, мы просто верили в то, что это нужно сделать, потому что это наш единственный шанс сберечь мир, уважение, дружбу на крымском полуострове", — сказал Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил всех россиянам за поддержку Крыма.