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Аксенов поблагодарил Путина за поддержку крымчан в 2014 году 

РИА Новости 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддержка от президента России Владимира Путина в 2014 году спасла крымчанам жизни.
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"Ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал личные решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь. Спасибо ему. За пять в Крыму произошли колоссальные преобразования", — сказал Аксенов на торжественном концерте в честь пятилетия со дня референдума и воссоединения полуострова с Россией.
Аксенов подчеркнул, что пять лет назад крымчане решали вопрос цивилизационного выбора.
"Мы хотели быть со своей исторической родиной Россией. Мы не ставили условий, ничего не требовали, мы просто верили в то, что это нужно сделать, потому что это наш единственный шанс сберечь мир, уважение, дружбу на крымском полуострове", — сказал Аксенов.
Глава Крыма также поблагодарил всех россиянам за поддержку Крыма.
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Политика , Видео , Республика Крым
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