Планами России по размещению ракет в Европе поделились в МИДе

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не будет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и пойдет на это только в качестве ответа Вашингтону.

«Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства» — заявил Грушко. Однако он подчеркнул, что МИД сделает все возможное для обеспечения баланса в сфере ДРСМД, и РФ будет принимать все необходимые «ответные и симметричные меры».

Кроме того, дипломат подчеркнул, насколько невыгодна такая ситуация самой Европе. Если европейцы не хотят превратить свой континент в «плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США», то им стоит воспротивиться планам по размещению на их территории американских ракет, говорит Грушко в интервью журналу «Международная жизнь».