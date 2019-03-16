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Планами России по размещению ракет в Европе поделились в МИДе 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что Москва не будет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и пойдет на это только в качестве ответа Вашингтону.
«Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства» — заявил Грушко. Однако он подчеркнул, что МИД сделает все возможное для обеспечения баланса в сфере ДРСМД, и РФ будет принимать все необходимые «ответные и симметричные меры».
Кроме того, дипломат подчеркнул, насколько невыгодна такая ситуация самой Европе. Если европейцы не хотят превратить свой континент в «плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США», то им стоит воспротивиться планам по размещению на их территории американских ракет, говорит Грушко в интервью журналу «Международная жизнь».
4 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Выполнение договора возобновится только в том случае, если США устранит допущенные нарушения обязательств.
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Политика , Армия , Оружие , Александр Грушко , Владимир Путин , МИД , Москва
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