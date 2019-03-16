Россия поможет Венесуэле справиться с блэкаутом

О готовности прийти Венесуэле на помощь рассказал «Интерфаксу» посол РФ в этой стране Владимир Заемский.

«Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнеру Венесуэле в это трудное для нее время», — сказал дипломат.

По его словам расследованием аварии на ГЭС «Эль Гури» занимается спецкомиссия, созданная по распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро собирается обратится к России за техническим содействием в работе этой комиссии.

Сейчас «венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере и какая помощь им для этого понадобится».

7 марта Венесуэлы накрыл мощный блэкаут. Из строя вышла автоматическую систему контроля ГЭС, что стало причиной отключеняи электроэнергии по всей стране.

Энергоснабжение постепенно восстанавливается с 11 марта.