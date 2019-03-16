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Россия поможет Венесуэле справиться с блэкаутом 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Reuters
О готовности прийти Венесуэле на помощь рассказал «Интерфаксу» посол РФ в этой стране Владимир Заемский.
«Конечно, наша страна готова оказать поддержку нашему стратегическому партнеру Венесуэле в это трудное для нее время», — сказал дипломат.
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По его словам расследованием аварии на ГЭС «Эль Гури» занимается спецкомиссия, созданная по распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро собирается обратится к России за техническим содействием в работе этой комиссии.
Сейчас «венесуэльские власти вырабатывают позицию относительно приоритетных задач, которые им требуется решить в этой сфере и какая помощь им для этого понадобится».
7 марта Венесуэлы накрыл мощный блэкаут. Из строя вышла автоматическую систему контроля ГЭС, что стало причиной отключеняи электроэнергии по всей стране.
Энергоснабжение постепенно восстанавливается с 11 марта.
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Политика , Венесуэла
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