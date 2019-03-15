Крым как образ новой России

Чтобы подчеркнуть статус торжеств, сегодня в Симферополе Госдума провела совместное заседание с крымским Госсоветом и Законодательным собранием. Нижняя палата уже давно стала самостоятельным органом власти (на что многие не обратили внимания), которому президент делегировал значительный объем властных полномочий. И можно утверждать без всяких сомнений, что нынешний визит российских парламентариев — это не спущенная сверху инициатива, а вполне самостоятельное решение руководства Госдумы и ее депутатов.

Конечно, какие-то заранее согласованные решения на заседании приняты, но, поскольку речь идет о праздновании воссоединения Крыма Россией , это мероприятие является скорее символическим актом, демонстрирующим, что полуостров и Россия, став единым целым, сделали окончательный, не подлежащий пересмотру выбор. И его важность приобретает особый рельеф, когда понимаешь, что важнейший институт государственной власти считает для себя необходимым провести выездное заседание на полуострове, покинув для этого стены московского здания на Моховой.

К депутатам принято относиться без особого почтения. Их по традиции считают вздорными и недалекими и полностью управляемыми извне. Мало кто видит, что разделение властей в России становится реальностью, что президент Владимир Путин сам инициирует этот процесс, чтобы гармонизировать процесс управления страной. Перекос в пользу института президентства, унаследованный от прежнего российского руководства, постепенно микшируется. Не только решения Кремля сегодня определяют жизнь страны, надо следить и за шагами, предпринимаемыми парламентом, чтобы понимать в полном объеме, как складывается политическая повестка России. И Крым — это то перекрестье, где в одной точке сходятся не только ветви власти, но и политические силы с разными взглядами. Возвращение полуострова пять лет назад стало событием, заново объединившим Россию. Это значение Крыма не стерлось со временем и едва ли когда-нибудь сотрется.

Депутатам в эти крайне важные дни удается привозить на полуостров европейских друзей России. Кандидат в Европарламент , президент Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани сегодня выступил в Симферополе на митинге в честь пятилетия Крымской весны. Мариани прибыл в Крым во главе делегации французских политиков.

Делегация из Франции посетила КрымПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов (слева) вручает депутату Национального собрания Франции Тьерри Мариани медаль за позицию по признанию Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации после заседания в Госсовете Республики Крым в рамках визита французской делегации в Крым, приуроченного к пятилетию воссоединения полуострова с Россией

«Мы своими главами увидели, насколько вы рады вернуться в Россию. Потому что Крым — это Россия», — сказал французский политик пришедшим на мероприятие местным жителям.

По его словам, невозможно не заметить, как похорошел полуостров.

«Мы видим, как изменился регион, мы видим, что Крым движется вперед», — заявил Мариани.

Он уже не первый раз в Крыму. Четыре года назад, когда западные СМИ живописали свинцовые мерзости крымской реальности — угрюмых автоматчиков на каждом углу, людей, не смеющих поднять глаза, украинских патриотов, которых пачками бросают в тюрьмы — Мариани принял приглашение председателя Комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого и, собрав группу соотечественников, рискнул собственными глазами посмотреть на то, что европейские журналисты описывали как тоталитарный ад.

Так произошло и на сей раз. Поездки западных политиков крайне важны, поскольку они способны действовать вопреки сложившемуся медийному тренду и рассказывать гражданам своих стран правду об увиденном. Именно об этом сегодня и говорил в Симферополе Слуцкий, объясняя значение визита французской делегации: «Французские политики приехали в Крым поздравить полуостров с 5-летием присоединения к России. Тьерри Мариани и его соратники уже третий раз здесь. В какой-то степени, это миссия по установлению фактов. Сегодня в Крыму и Севастополе принимают друзей, которые не побоялись рискнуть своим положением, политической и профессиональной карьерой и первыми приехали в Крым. Тогда, благодаря этим поездкам, мир узнал, что крымчане рады возвращению домой, а все госдеповские доклады о нарушении прав человека — просто „филькина грамота“.

Не только французы будут присутствовать на праздничных мероприятиях. Прибывает также немецкая делегация и журналисты из Италии, тех же Франции и Германии, Польши, Болгарии, Латвии, Ливана, Литвы и Кубы.

Основные торжества намечены на ближайшие три дня. Крым, помимо его объединительной роли, стал еще и примером новой российской государственности, в которой принцип защиты русских, оказавшихся после распада СССР за пределами России, является одним из базовых. Поэтому к 18 марта здесь ожидают гостей, чьи имена ассоциируются с государственной властью. Собственно, эти люди приезжают на полуостров каждый год.