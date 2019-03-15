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Посла России обвинили в неуважении к белорусам 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил российского посла в Минске Михаила Бабича в неуважении к белорусам и незнании реалий страны. Его реакция на интервью Бабича РИА Новости опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Хотелось бы порекомендовать (послу — прим. «Ленты.ру») посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения», — заявил он.
Глаз считает, что «такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии».
По мнению представителя МИД, отношения между Россией и Белоруссией глубже, чем «подтасованным набором цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат». «Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — добавил он.
«На мой взгляд, он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — подытожил Глаз.
В своем интервью РИА Новости Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. В частности, он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции. Кроме того, он заявил, что для России «было бы странно» платить Минску за размещение военных объектов в Белоруссии. Затронул Бабич и тему диверсификации экспорта белорусских товаров, отметив на примерах с цифрами, что наращивание торгового оборота с ЕС достигается за счет продажи нефтепродуктов из российской нефти и перепродаже российского угля на Украину.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также обвинял Москву в «незнании проблем младшего брата» и требовал «прекратить обвинять белорусов в нахлебничестве».
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Михаил Бабич , МИД , ЕС , РИА Новости , Lenta.ru , Минск
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