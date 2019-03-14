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Пранкер рассказал о розыгрыше Гуаидо 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Р-Спорт
Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал порталу «Москва-24» детали розыгрыша лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо.
Гуайдо стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса
По словам Кузнецова, разговор с Гуайдо помог организовать спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, с которым Вован и Лексус побеседовали до Гуйадо.
«Абрамс ничего не заподозрил, соответственно, и Гуайдо тоже. Потому что он был уверен, что Абрамс его явно не будет подставлять», — отметил Вован.
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) беседовал с Абрамсом, а затем с Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. В разговоре был задействован переводчик-синхронист.
«Алексей разговаривал на английском как якобы президент Швейцарии. Наш переводчик переводил речь Гуайдо на испанский и затем на английский. Вот такой был довольно сложный подход», — рассказал Столяров.
Ранее сообщалось, что пранкеры Лексус и Вован по телефону разыграли лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. В частности, пранкеры предложили заблокировать средства президента страны Николаса Мадуро, которые якобы лежат в швейцарском банке «Лексус Вованиаль», и перевести деньги на личный счет Гуайдо.
Комментарии19
Политика , Николас Мадуро , Владимир Кузнецов
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