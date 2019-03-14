Пранкер рассказал о розыгрыше Гуаидо

Пранкер Вован ( Владимир Кузнецов ) рассказал порталу «Москва-24» детали розыгрыша лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гуайдо.

По словам Кузнецова, разговор с Гуайдо помог организовать спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, с которым Вован и Лексус побеседовали до Гуйадо.

«Абрамс ничего не заподозрил, соответственно, и Гуайдо тоже. Потому что он был уверен, что Абрамс его явно не будет подставлять», — отметил Вован.

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) беседовал с Абрамсом, а затем с Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера. В разговоре был задействован переводчик-синхронист.

«Алексей разговаривал на английском как якобы президент Швейцарии. Наш переводчик переводил речь Гуайдо на испанский и затем на английский. Вот такой был довольно сложный подход», — рассказал Столяров.