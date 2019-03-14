Избивший учительницу депутат записал обращение

Депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы. Об этом сообщает информационный сайт «ОсНова».

своем обращении представитель партии «Патриоты России» заявил о несправедливых обвинениях в свой адрес и обвинил районные власти в травле. «Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и "Патриотов России"», — сказал депутат.

Инцидент произошел 6 марта в здании школы в городе Ардон в Северной Осетии. Сообщалось, что депутат ворвался на урок и напал на учительницу начальных классов Мадину Созиеву. Учителя неоднократно жаловались на агрессию депутата в школе. В прошлом году аналогичная ситуация произошла с другой учительницей.

По факту произошедшего проводится проверка органами полиции республики.