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Избивший учительницу депутат записал обращение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили сложил мандат после обвинений в избиении учительницы местной школы. Об этом сообщает информационный сайт «ОсНова».
В своем обращении представитель партии «Патриоты России» заявил о несправедливых обвинениях в свой адрес и обвинил районные власти в травле. «Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и "Патриотов России"», — сказал депутат.
Инцидент произошел 6 марта в здании школы в городе Ардон в Северной Осетии. Сообщалось, что депутат ворвался на урок и напал на учительницу начальных классов Мадину Созиеву. Учителя неоднократно жаловались на агрессию депутата в школе. В прошлом году аналогичная ситуация произошла с другой учительницей.
По факту произошедшего проводится проверка органами полиции республики.
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