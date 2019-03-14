Косачев прокомментировал докладе США о нарушении прав человека в Крыму

Госдеп США вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму. Вашингтон заявляет о якобы имеющих место случаях пыток, похищениях и незаконных арестах, свидетельствует опубликованный в среду ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире.

Косачев отметил, что регулярная публикация доклада призвана сформировать у людей в мире впечатление, что Америку кто-то уполномочил давать оценки и заботиться о правах человека на всей планете. "На самом же деле это идеологическая платформа, служащая оправданием для разного рода санкций и иных мер против нелояльных государств, а также для восхваления союзников. Поскольку говорить в лоб о нелояльности как поводе для атак неудобно, то тема прав человека, разумеется, идеальна — проверить трудно, поверить легко", — написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что американцы редко бывают в Крыму. "Поэтому творческая фантазия госдепа на тему Крыма будет, конечно же, "на ура" воспринята в конгрессе, которому сейчас любое антироссийское "лыко в строку", — подчеркнул Косачев.