Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал доклад США о нарушении прав человека в Крыму, заявив, что глупо принимать "псевдодокументальные поделки" от тех, кто не был в Крыму.
Госдеп США вновь обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму. Вашингтон заявляет о якобы имеющих место случаях пыток, похищениях и незаконных арестах, свидетельствует опубликованный в среду ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире.
Косачев отметил, что регулярная публикация доклада призвана сформировать у людей в мире впечатление, что Америку кто-то уполномочил давать оценки и заботиться о правах человека на всей планете. "На самом же деле это идеологическая платформа, служащая оправданием для разного рода санкций и иных мер против нелояльных государств, а также для восхваления союзников. Поскольку говорить в лоб о нелояльности как поводе для атак неудобно, то тема прав человека, разумеется, идеальна — проверить трудно, поверить легко", — написал сенатор в Facebook.
Он отметил, что американцы редко бывают в Крыму. "Поэтому творческая фантазия госдепа на тему Крыма будет, конечно же, "на ура" воспринята в конгрессе, которому сейчас любое антироссийское "лыко в строку", — подчеркнул Косачев.
"Ну а всерьёз принимать такого рода псевдодокументальные поделки от тех, кто не был в современном Крыму, от тех, кто молчал, когда крымчанам перекрывали воду и свет, а ранее их на протяжении "украинских" десятилетий ограничивали в праве учиться на родном языке, было бы, конечно, глупо", — заявил Косачев.