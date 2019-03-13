Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во вторник во время визита в Москву провела закрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным

Как сообщило в среду Австрийское агентство печати, переговоры Кнайсль и Путина продлились полтора часа.

По словам министра, у нее "состоялся полуторачасовой обзор обстановки с Путиным".