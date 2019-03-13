Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во вторник во время визита в Москву провела закрытую встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщило в среду Австрийское агентство печати, переговоры Кнайсль и Путина продлились полтора часа.
По словам министра, у нее "состоялся полуторачасовой обзор обстановки с Путиным".
"Это был обзор мировой политической обстановки. Действительно хорошая беседа", — рассказала Кнайсль по итогам двухдневного визита в Москву.
Пресс-служба Кремля о такой встрече не сообщала.