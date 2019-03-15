Стала известна позиция Путина по делу Калви

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Путин не увидел ничего плохого для России в аресте американского инвестора 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Президент России Владимир Путин не видит оснований для того, чтобы дело в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви могло негативно повлиять на инвестиционный климат в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — заявил Песков.
При этом Путин не видит смысла публично комментировать это дело, пока работает следствие. Также Песков признал, что рефреном дело в отношении главы Baring Vostok обсуждалось на недавнем форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако конкретных вопросов по этой теме не было.
Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что никто не смеет называть Калви виновным, пока не будет вынесено решение суда.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Майкл Калви , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , ИТАР-ТАСС
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