Стала известна позиция Путина по делу Калви

Путин не увидел ничего плохого для России в аресте американского инвестора

Президент России Владимир Путин не видит оснований для того, чтобы дело в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви могло негативно повлиять на инвестиционный климат в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , чьи слова приводит ТАСС «Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», — заявил Песков. При этом Путин не видит смысла публично комментировать это дело, пока работает следствие. Также Песков признал, что рефреном дело в отношении главы Baring Vostok обсуждалось на недавнем форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако конкретных вопросов по этой теме не было. Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что никто не смеет называть Калви виновным, пока не будет вынесено решение суда.