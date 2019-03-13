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Россия захотела сотрудничать с США по Венесуэле 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия призывает США пойти на диалог ради урегулирования ситуации в Венесуэле. Такое заявление сделали в российском МИД, передает ТАСС.
«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее, 12 марта, сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы, несмотря на наложенные Вашингтоном на Боливарианскую Республику санкции.
До этого США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.
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Комментарии3
Политика , В мире , США , Николас Мадуро , МИД , ООН , Еврофинанс Моснарбанк , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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