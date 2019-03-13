Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма

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Раскрыты планы Путина по празднованию крымской годовщины 

Рамблер 1 час назад
Президент Владимир Путин посетит Крым в пятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации главы государства.
По словам собеседников РБК, поездка уже значится в графике Путина. Пятилетнюю годовщину присоединения Крыма будут отмечать 18 марта 2019 года.
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Утром 15 марта состоится церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», затем на центральных улицах будет шествие с участием руководства республики, а позже на площади у здания Госсовета Крыма начнется митинг-концерт.
На следующий день, 16 марта, байкеры из «Ночных волков» проведут собственное праздничное мероприятие и устроят авто/мотопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, где состоится флешмоб и подъем флага на самую высокую точку в Севастополе.
На 17 марта намечено присвоение аэропорту Симферополя имени художника Ивана Айвазовского. На набережной Ялты 18 марта состоится праздничный «Народный забег» на 2019 метров. Там ожидается еще один флешмоб: более двух тысяч человек выстроятся в виде флага России.
В Симферополе 18 марта будет дневная праздничная развлекательная программа на площади Ленина. В 18:00 на той же площади начнется вечерний праздничный концерт, где выступят Денис Майданов, Михаил Шуфутинский, хор Турецкого и другие артисты, а завершится все праздничным фейерверком.
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Политика , Видео , Михаил Шуфутинский , Иван Айвазовский , Владимир Путин , Денис Майданов , Госдума , Google , Республика Крым
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