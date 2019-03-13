Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма

Раскрыты планы Путина по празднованию крымской годовщины

По словам собеседников РБК, поездка уже значится в графике Путина. Пятилетнюю годовщину присоединения Крыма будут отмечать 18 марта 2019 года.

Утром 15 марта состоится церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», затем на центральных улицах будет шествие с участием руководства республики, а позже на площади у здания Госсовета Крыма начнется митинг-концерт.

На следующий день, 16 марта, байкеры из «Ночных волков» проведут собственное праздничное мероприятие и устроят авто/мотопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, где состоится флешмоб и подъем флага на самую высокую точку в Севастополе.

На 17 марта намечено присвоение аэропорту Симферополя имени художника Ивана Айвазовского . На набережной Ялты 18 марта состоится праздничный «Народный забег» на 2019 метров. Там ожидается еще один флешмоб: более двух тысяч человек выстроятся в виде флага России.