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В Кремле раскрыли планы Путина по празднованию воссоединения Крыма с Россией 

Ura.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин приедет в Крым на первый юбилей вхождения полуострова в состав страны. Праздничные мероприятия пройдут в Севастополе в середине марта.
«Путин запланировал посещение Крыма в годовщину присоединения полуострова к России», — сообщает РБК со ссылкой сразу на три близких к администрации президента источника.
Поездка президента должна стать его вторым официальным визитом на полуостров. Главные мероприятия запланированы на 18 марта — официальную годовщину воссоединения Крыма с Россией.
13 марта на празднование юбилея российского Крыма прибудет делегация французских депутатов и сенаторов из ассоциации «Франко-российский диалог», отмечает «Национальная служба новостей». Как уточняет телеканал «Царьград», французы приезжают туда уже не в первый раз: до этого они посещали Севастополь в 2015 и 2016 годах.
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Политика , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Царьград ТВ , РБК , Республика Крым , Севастополь
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