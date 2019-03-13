МИД России обвинил США в нечестной конкуренции

Москве отреагировала на возможные санкции со стороны США против проекта газопровода "Северный поток — 2" и компаний, связанных с ним. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что угрозы Вашингтона противоречат международным нормам, предполагающим конкуренцию экономических подходов и предложений.

"Надо честно конкурировать, потому что мы видим грубейшие нарушения всех этических и правовых норм, когда США требуют от любой страны мира не покупать у России сырье, энергоресурсы, а покупать их у США", — цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Лавров напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил "Роснефть" в том, что она нарушает американские санкции против венесуэльской нефтяной компании, и потребовал прекратить закупать нефть у PDVSA. Хотя США пока продолжают импортировать тяжелую венесуэльскую нефть, переработкой которой занимаются предприятия в южных штатах страны.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль после диалога с главой МИД РФ в свою очередь заявила о том, что "трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то разозлить, а для транспортировки газа". А также подчеркнула, что Вашингтон пытается оказывать политическое давление на "Северный поток — 2".

В понедельник министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2".

США относятся враждебно к проекту "Северный поток-2", и в Кремле считают неприемлемыми действия, сопоставимые с рэкетом и рейдерством на международном уровне.