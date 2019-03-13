Генконсул России заявил о сложностях в организации контактов с властями США

"Общая атмосфера в российско-американских отношениях, конечно, гнетущая. Но Техас есть Техас. Люди здесь дружелюбные, открытые и чувствуют себя более свободно. С каким-либо откровенным негативом в отношении России я не сталкивался, отмечу только, что сложнее стало организовывать контакты с официальными лицами. Но и они происходят", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, темы для обсуждения остались прежними — "это развитие отношений консульского округа с регионами России в экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах". Кроме того, с Техасом по-прежнему работают некоторые программы студенческих и научных обменов по линии университетов, пояснил Писарев.