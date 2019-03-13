Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев рассказал РИА Новости, что с учетом общего "негатива" в двусторонних отношениях стало сложнее организовывать контакты с американскими официальными лицами.
"Общая атмосфера в российско-американских отношениях, конечно, гнетущая. Но Техас есть Техас. Люди здесь дружелюбные, открытые и чувствуют себя более свободно. С каким-либо откровенным негативом в отношении России я не сталкивался, отмечу только, что сложнее стало организовывать контакты с официальными лицами. Но и они происходят", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, темы для обсуждения остались прежними — "это развитие отношений консульского округа с регионами России в экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах". Кроме того, с Техасом по-прежнему работают некоторые программы студенческих и научных обменов по линии университетов, пояснил Писарев.
"Возникает интерес к взаимодействию и в новых областях. У нас в октябре 2018 года была делегация правительства Москвы, и они общались с департаментом сельского хозяйства Техаса. Речь шла, в том числе, и о налаживании сотрудничества между Тимирязевской академией и университетами Техаса сельскохозяйственной направленности", — отметил Писарев.