Климкин в ответ на ноту МИД РФ заявил, что Киев все сделал правильно

Украины Глава МИД Павел Климкин считает, что в результате прекращения действия Договора о дружбе с РФ страна станет "более демократичной и европейской". В ответ на ноту российского внешнеполитического ведомства с перечнем допущенных Киевом нарушений в рамках этого документа он заявил, что все было "сделано правильно".

"Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно", — написал он во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее Министерство иностранных дел России направило ноту Украине относительно предстоящего с 1 апреля прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года. В ней отмечается, что именно Киев все эти годы "систематически не соблюдал условия" соглашения.

К такого рода нарушениям МИД РФ отнес притеснение на Украине национальных меньшинств, в частности, ограничение на законодательном уровне возможностей для изучения русского языка, запреты на показ российских фильмов и сериалов и ввоз российской печатной продукции, введение языков квот на телевидении, ограничения на гастрольную деятельность российских артистов.

Кроме того, в нарушение обязательств "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны" и не допускать, "чтобы территория одной стороны была использована в ущерб безопасности другой стороны" Украина ратифицировала меморандум в отношении обеспечения поддержки операций НАТО , внесла поправки в военную доктрину страны, а также изменила конституцию, закрепив в ней стратегический курс на приобретение полноправного членства в НАТО. При этом консультации с Москвой, что подразумевает Договор, не проводились, подчеркнули в МИД РФ.

Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды. В сентябре минувшего года Киев уведомил Москву о своем решении не продлевать действие документа.