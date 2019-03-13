Лагеря для попавшихся в соцсети. Комментарий Георгия Бовта

Выступление Николая Патрушева совпало по времени с рассмотрением — и принятием, разумеется — Советом Федерации законопроекта о фейковых новостях и оскорблении власти в интернете. На подходе еще один законопроект — о суверенном интернете. Все их объединяет одна философия, согласно которой интернет — это, прежде всего, угроза, а уже потом все остальное. А угрозу надо постараться минимизировать.

Собственно, законы из так называемого пакета Яровой, принятые ранее и, по некоторой информации, созданные в недрах того же Совбеза, были проникнуты той же философией. Идеальный интернет, согласно такому подходу, это, во-первых, интернет суверенный, устойчиво огражденный от тлетворного влияния извне, во-вторых, интернет «белый», то есть состоящий только из разрешенных сайтов, одобренных цензурой.

Идея «белого» интернета бродит в головах многих представителей власти уже не первый год, ее лоббируют разные приближенные к власти общественные организации вроде «Лиги безопасного интернета», которая даже предлагала организовать в порядке эксперимента такой «белый» интернет в одном российском регионе.

Близка к этому и идея установки фильтрующего вредный контент софта в школах как панацеи от многих бед. Ее сторонники, видимо, полагают, что нигде, кроме школы, дети в интернет войти не смогут. Николай Патрушев заявил, что «проводимая профилактическая работа», которая в том числе ассоциируется с интернет-цензурой в школах, позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Когда глава Совета безопасности говорит о необходимости дополнительных мер по «предупреждению преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети», то он созвучен, скажем, депутатам городского собрания уральского города Миасса, готовящим обращение в Думу с требованием рассмотреть возможность ограничить интернет в части распространения информации, которая может породить у подростков суицидальные мысли.

Депутаты винят в этом, прежде всего, те же социальные сети. Притом что уже есть закон, предусматривающий блокировку сайтов за пропаганду, в частности, суицида. Видимо, по мнению миасских депутатов, толкнуть подростков на опасный путь может гораздо более широкий набор информации, включая все негативные новости про окружающую нас действительность. Тем более ее критика.

Что касается идеи отправки трудных подростков в лагеря военно-патриотической направленности, то она не нова. В Советском Союзе были колонии для несовершеннолетних, а опыт перевоспитания беспризорников воспет в книге «Республика Шкид», одним из авторов которой был педагог Антон Макаренко

Есть и современный опыт, притом американский. Там таких лагерей для трудных подростков десятки. Они, как правило, имеют милитаристскую направленность. Разумеется, патриотическую при этом. Называются они boot camps, то есть, дословно, лагеря, где ходят в сапогах, живут в бараках. То, что мы любим.

Сдать туда трудного подростка могут как родители сами, так и органы опеки. Как правило, много внимания уделяется изнуряющим физическим упражнениям, хождению строем и всему тому, что обычно показывают в голливудских фильмах про зверства сержантов американской армии.

По мнению многих психологов и социологов, проводивших исследования в таких лагерях, результаты перевоспитания там весьма противоречивы. Кому-то изнурение физическими упражнениями и лагерная дисциплина идут на пользу. Другим не идут совсем.

Число рецидивов среди трудных подростков этот опыт не снижает, а поскольку в таких лагерях не уделяется должного внимания лечению психических и иных отклонений у подростков, которые часто и бывают причиной девиантного поведения, то для многих такие лагеря становятся началом пути во взрослую криминальную жизнь. Многие подростки там подвергаются насилию со стороны сверстников или взрослых.

Впрочем, известно, что ни свой, ни чужой негативный опыт часто ничему не учит. Недаром бытует шутка о том, что хождение по граблям — это старинная русская народная забава. Все равно будем ходить. Даже если грабли эти американские.