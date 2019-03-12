Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек выразил мнение, что НАТО не проводит политику изоляции по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы (НАТО. — RT) не желаем изоляции России. Эскалация не соответствует интересам Североатлантического альянса. Нам не нужна новая гонка вооружений или новая холодная война», — сказал Петржичек на международной конференции в Пражском граде, приуроченной к 20-летию вступления в альянс Чехии, Венгрии и Польши.
В апреле 2018 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что изоляция России не входит в планы и намерения НАТО, блок настроен на переговоры.