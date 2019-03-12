Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Чехии заявил об отсутствии у НАТО планов по изоляции России 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек выразил мнение, что НАТО не проводит политику изоляции по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы (НАТО. — RT) не желаем изоляции России. Эскалация не соответствует интересам Североатлантического альянса. Нам не нужна новая гонка вооружений или новая холодная война», — сказал Петржичек на международной конференции в Пражском граде, приуроченной к 20-летию вступления в альянс Чехии, Венгрии и Польши.
В апреле 2018 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что изоляция России не входит в планы и намерения НАТО, блок настроен на переговоры.
RT на русском: последние новости
Песков о традиции «кровной мести»: в правовом поле нет такого понятия Климкин оценил российскую ноту из-за нарушения договора о дружбе Антонов предупредил о «мрачных» последствиях возможного выхода США из ДРСМД
Политика , Армия , Европа , Йенс Столтенберг , МИД , НАТО , Чехия
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение