Россия не может позволить себе потерять Украину

В октябре 2013 года в преддверии президентских выборов в Грузии оппоненты Саакашвили организовали настоящую травлю все еще действующего президента. Они преследовали его на официальных мероприятиях, в кафе и ресторанах, по пути на работу и с нее. На Саакашвили, из рук которого выпадала власть, началась настоящая охота. Пять лет спустя Петра Порошенко накрыло это грузинское дежавю.

На фоне приближающихся выборов против Порошенко откровенно выступил министр внутренних дел Арсен Аваков , решивший подыграть Юлии Тимошенко . Это решение дало старт открытому противостоянию силовых ведомств — СБУ МВД . А недавний коррупционный скандал в «Укроборонпроме» , в ходе которого выяснилось, что приближенные Порошенко наживались на оснащении армии, стал поводом, который окончательно лишил президента легитимности в глазах его заклятых друзей.

Война всех против всех развязала руки националистам. В буквальном смысле. На прошлой неделе «Национальный корпус» Андрея Билецкого организовал настоящее преследование Порошенко. Боевое крыло организации — «Национальные дружины» сорвали предвыборное выступление украинского президента в Черкассах и устроили потасовку с правоохранителями. В драке пострадал целый начальник областной полиции. Глава государства вынужденно покинул город.

Националисты обещают преследовать Порошенко повсеместно. Пока что тот отвечает силой, организуя ответное преследование правых радикалов. Но сил купировать происходящее на фоне вероятной смены власти у Порошенко может не хватить. Улица поняла, что президент слаб, а его ресурсы ограничены. Ситуация может выйти из-под контроля, и Порошенко из человека с замашками авторитарного правителя, президента с претензией на второй срок может превратиться в мишень и очередного беглеца.

Такое было бы невозможно, не найди действия националистов поддержки общества. События в Черкассах стали наглядной делигитимацией власти Порошенко. Украинцы устали от президента, что красноречиво демонстрируют его рейтинги. Ни безвизовый режим, ни томос, ни массированная пропаганда и нагнетание истерии ситуации не исправят. В глазах общества Порошенко стал воплощением всего плохо, что происходит на Украине : тотальной коррупции, развала инфраструктуры, безработицы и вынужденной эмиграции. Ты хотел всей полноты власти — получили и всю полноту ответственности.

Конечно, проблема не только и не столько в Порошенко. Рейтинги других кандидатов — Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Бойко и прочих — не намного отличаются. А растущий рейтинг комедийного актера Зеленского — это плевок избирателя в институт президента в принципе. Превратили страну в цирк — ну так пусть и правит ею комик. Сам Зеленский, будучи человеком неглупым и харизматичным, неплохо обыгрывает эту ситуацию. Но речь не о нем.

Организованная группа радикалов показала, что способна не просто сорвать президентское мероприятие, но унизить главу государства. Ни служба госохраны, ни лояльные президенту части полиции ничего не смогли с ними сделать. Перекрытые дороги, остановки автобусов на трассах не дали результата. Силовая вертикаль сыпется, потому что за этой силой не чувствуется легитимности власти. Народу нравится то, что он видит, потому что народ сам чувствует себя униженным Порошенко. Президент, пришедший к власти на крови, и не сумевший эту кровь искупить успехом для страны, заслужил на такую участь.

Проблема в том, что стоящие за «Нацкорпусом» и прочими радикалами люди едва ли лучше Порошенко. Такие же халифы на час, такие же воры и негодяи. На Украине нет реальной оппозиции — об этом было сказано уже много слов. В условиях ограниченного суверенитета страны США и Евросоюз не предпринимают активных действий, прямо обозначая свой интерес в том или ином кандидате на выборах. Там прекрасно понимают, что кто бы ни победил на выборах, он будет играть по заданным до него правилам.

А что же Россия? В чем состоит ее игра, ее расчет, и есть ли такой расчет в принципе? Украина — серьезнейший вызов для России. Отрицание этого — глупость. От Киева во многом зависит поддержание и ужесточение санкционного режима в отношении России. Украинская экономика все еще связана с российской, хотя нужно признать, что для ослабления этой связи сделано более чем достаточно. Подвешенный статус непризнанных ДНР и ЛНР — тоже серьезная проблема, ведь сказано было, что Донбасс не бросит. И наконец Украина в ее нынешнем состоянии — это непосредственная военная угроза: страна напичкана оружием, в том числе оружием, поставляемым Западом. Просто отмахнуться не получится.

Но налицо кризис внешней политики России на украинском направлении. В какой-то момент в Кремле решили, что Украина — не субъект, что диалог Москвы и Вашингтон включает в себя и украинский вопрос. И что любые подвижки во взаимоотношениях с Западом автоматически способствуют урегулированию на украинском направлении. Но ожидания российской элиты, связанные с избранием Дональда Трампа , давно развеялись. Прошло больше двух лет, а воз и ныне там — на повестке новые санкции, а антироссийская истерия в Америке не только не утихла, но даже усилилась. Американский истеблишмент настроен на длительную конфронтацию с Россией, и это данность, с которой трудно поспорить.

А значит, пассивная позиция в отношении Украины ничем не может быть оправдана. Она не может быть оправдана тезисом, о том, что Украина потеряна для России навсегда. Это неправда. История с отбором на Евровидение, когда за участницу, посмевшую заикнутся про мир, участницу, дающую концерты в «стране-агрессоре», проголосовало большинство людей; запредельный антирейтинг ключевых политиков майданного лагеря, и даже тот факт, что действия радикалов в отношении Порошенко находят отклик в обществе, говорит о том, что большинству украинцев не нравится происходящее. Но люди растеряны. Они не видят большой разницы между Порошенко и Тимошенко, между Зеленским и Бойко, между Гриценко и Ляшко. Им кажется, что их давно предали, и голос в пользу одной из опротивевших харь по телевизору на выборах не решит их насущных проблем.

Невмешательство России не может быть оправданно и бессилием. Мол, там всем рулят американцы, чего соваться, пусть сожрут друг друга, чем хуже, тем лучше. Проблема Украины не рассосется сама по себе. И ставка на то, что сменщик Порошенко будет меньшим злом, не сработает. Та же Тимошенко может стать куда более эффективным проводником антироссийской политики, чем Порошенко. Меньше истерики — возможно, меньше откровенных провокаций — вероятно. Но эта машинка продолжит работать в заданном направлении.

В конце иной читатель обязательно спросит: положим, убедил, так что именно делать? И автор, пытаясь пройти меж капелек дождя, дабы не угодить под статьи уголовного кодекса об госизмене, посягательстве на территориальную целостность и прочие формулировки, ставшие оружием борьбы с инакомыслием в современной нам Украине, будет пространно рассуждать о том, что могла бы сделать Россия. Я не стану этого делать хотя бы по той причине, что исчерпывающего набора мер просто не существует.

Простой же ответ заключается в том, что России нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем — поддержкой соотечественников, «мягкой силой», да как угодно — лишь бы не порочной пассивностью.