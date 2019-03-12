Песков не стал комментировать заявления спикера парламента Чечни о кровной мести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментария заявления спикера парламента Чеченской республики об объявлении кровной мести одному из региональных блогеров, напомнив лишь, что подобная традиция не укладывается в правовое поле РФ . Вопрос об этом заявлении регионального парламентария задали представителю Кремля журналисты на брифинге во вторник.

"В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия как традиция кровной мести нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве", — сказал Песков.

При этом он добавил, что не готов комментировать суть этих заявлений чеченского парламентария.

"Мне не известно об этом заявлении. Я его не видел сам, поэтому не возьмусь его комментировать", — пояснил он.