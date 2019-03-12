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Посол в США назвал условие применения Россией ядерного оружия 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россия никогда не будет применять ядерное оружие в региональных конфликтах, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Москва не может нанести ядерный удар первой. Условия применения ядерного оружия четко прописаны в военной доктрине РФ — только если есть угроза существованию России и произошла атака на страну. Антонов подчеркнул, что США для России соперником не являются.
Россия никогда не применит ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в ходе своего выступления на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне, передает ФАН.
«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие: если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», — подчеркнул дипломат.
По словам Антонова, Москва никогда и ни при каких условиях не нанесет ядерный удар первой. Кроме того, посол отметил, что США для России не соперник, а партнер.
«Уже вам решать, кем мы являемся для вас», — подчеркнул он.
О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара, передает НСН.
«Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил — а я говорил — что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную «перестрелку», то «неизбежно будет уничтожен».
Путин подчеркнул, что возмездие неизбежно.
«Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заверил президент.
В марте 2019 года американское издание American Thinker опубликовало результаты военных игр RAND Corporation. После симуляции возможной войны между Россией, США и Китаем, эксперты пришли к выводу, что американцы понесут огромные потери.
По словам аналитика RAND Дэвида Очманека, в последние несколько лет в качестве условного противника для Штатов рассматривают объединенную военную группировку России и Китая. По данным симуляции, ежегодные расходы Вашингтона на оборону в размере $700 млрд «не помогут избежать гигантских людских потерь». Эксперты убеждены, что в результате войны с Россией и КНР сухопутные авиабазы и авианосные морские группировки США будут серьезно потрепаны. Теперь у РФ и Китая есть множество ракет — высокоточных и гиперзвуковых, и большинство новейших истребителей F-35 «даже не успеют подняться в воздух».
Пентагону рекомендуют сделать ставку на инновационные виды вооружений — лазеры, рельсовые пушки и баллистические ракеты. По мнению экспертов, это единственный способ дать внятный ответ «растущей угрозе» со стороны России и Китая.
В январе 2019 года отставной генерал-майор США Говард Томпсон в своей статье для The Hill написал, что гиперзвуковое оружие, разработанное в России и Китае, позволяет его владельцам достичь «эффекта четвертого измерения», сводя время для принятия стратегического решения противником до минимума.
«Фактически Россия и Китай уже обладают гиперзвуковым оружием, превосходящим разработки Америки в этой сфере», — отметил Томпсон.
По его словам, США не могут ничего противопоставить этому оружию, а гиперзвуковые системы вроде российского «Авангарда», создавались специально для преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Суровая реальность, добавляет Томпсон, сводится к тому, что склад ума американских стратегов не учитывает возможностей гиперзвуковых ракет.
«Авангард» является более совершенным оружием, чем любой американский гиперзвуковой аналог, пишет The Washington Examiner. Хотя системы наведения на цель у американцев более современные, в остальном российская ракета мощнее. Перехватить «Авангард» Вооруженные силы США тоже пока не способны.
1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию РФ представил разработки новейших российских вооружений. Президент, в частности, рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели «Авангард» осуществляет глубокое — как боковое, так и по высоте — маневрирование, что делает его неуязвимым для систем ПРО и ПВО.
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Политика , Армия , Оружие , Статьи , Анатолий Антонов , Владимир Путин , Пентагон , Валдайский клуб , Москва , США
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