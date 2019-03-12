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Путин предложил наделить СК полномочиями по организации судебной экспертизы 

ТАСС + ещё 27 12 марта 2019
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается наделить Следственный комитет РФ полномочиями по организации судебной экспертизы. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Согласно тексту документа, СК РФ "относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.
"Одновременно с этим на СК РФ возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз… назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ, а также полномочия по обеспечению законности при осуществлении данного процессуального действия", — говорится в пояснительной записке.
В частности, речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической (с использованием полиграфа), почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертизах, экспертизе холодного оружия и технико-криминалистической экспертизе документов.
В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что инициатива "не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".
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Комментарии6
Политика , Криминал , Владимир Путин , Госдума , СКР
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