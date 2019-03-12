Россия отказалась отдавать Курилы

По их словам, отдавать острова Токио никто не собирается.

«Таких планов нет», — заявили источники.

Как отметил собеседник, близкий к МИД России , прямо российские власти отказывать Японии в передаче островов «не хотят из соображений дипломатии». В то же время Москва исходит из того, что выдвигаемые ею условия на переговорах для Токио неприемлемы, а потому японская сторона на них не пойдет.

Россия на переговорах по мирному договору и вопросу островов ставит два условия, напомнил источник. Первое — работать на основе декларации 1956 года. Как отмечал ранее министр иностранных дел России Сергея Лавров, это означает признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами Южно-Курильской гряды. Второе условие — гарантия, что на островах, в случае из передачи, не будут размещены американские военные базы.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены.