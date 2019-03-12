Кремль вынес решение по Курилам 

Уточняется, что Москва поставила Токио два условия передачи спорных территорий. Согласно первому из них, необходимо заключить мирный на основе декларации 1956 года. Этот пункт подразумевает, что Япония должна полностью признать Второй мировой войны и, как следствие, суверенитет России над Курильскими островами. Согласно второму условию, Токио должно предоставить гарантию, что на спорных островах не будут размещаться американские военные базы.