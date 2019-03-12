Антонов предупредил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД

Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальными как для отношений Вашингтона и Москвы , так и для всего мира в целом, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов

Он заметил, что "вначале американская администрация поддерживала ДРСМД, поскольку он соответствовал их интересам", также в Вашингтоне "открыто заявляли, что им нужно подобное соглашение с Китаем ". Свой выход из договора США обосновали "с помощью создания сказки под названием российские ракеты 9М729", добавил посол.

"Я подчеркну, что мы сделали все, чтобы сохранить (ДРСМД — ред.), из-за его важности и важности для стабильности в Европе и во всем мире. Я считаю, что последствия разрушения этого договора могут быть мрачными", — подытожил Антонов.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Четвертого марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

В Пекине, комментируя выход США из ДРСМД, выражали обеспокоенность складывающейся ситуацией. В МИД КНР заявляли, что аннулирование договора приведет к негативным последствиям для международного мира и безопасности.