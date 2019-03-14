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Россия предложила США провести серьезный разговор о сохранении СНВ-3 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10
Возможность для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) пока есть, но времени на серьезный разговор за столом переговоров осталось мало, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
По словам Антонова, «возможность для сохранения договора у нас пока есть, но время очень быстро уходит», передает ТАСС.
«Нужен очень серьезный разговор за столом переговоров и, желательно, без прессы», — отметил дипломат в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Антонов выразил надежду, что помощники президента США Дональда Трампа предоставят ему доводы, достаточные для сохранения договора.
Кроме того, посол подчеркнул, что коллеги в Пентагоне прекрасно понимают всю опасность возможного конфликта с Россией.
«Думаю, что там нет никаких иллюзий относительно того, что кто-то может победить в такого рода конфликте», — заключил дипломат.
Накануне МИД России обвинил Соединенные Штаты в манипуляции цифрами по ДСНВ.
Во вторник Антонов предупредил о возможном отказе России продлевать СНВ-3.
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Политика , Видео , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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