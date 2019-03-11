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Япония может пойти на серьёзные уступки в вопросе Курил 

News.ru + ещё 1 45 минут назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может согласиться на передачу стране только двух островов Курильской гряды, которые в сумме составляют 7% от спорной территории, считает профессор Темплского университета Джеймс Браун. Речь идёт о Шикотане и Хабомаи.
В ноябре 2018 года глава японского правительства договорился с российским президентом Владимиром Путиным ускорить переговоры о заключении мира. Обсуждение было решено базировать на декларации 1956 года. В этом документе не упоминаются Итуруп и Кунашир, на которые в составе «северных территорий» традиционно претендует восточная страна, написал учёный в Japan Times.
Браун уверен, что Абэ рассчитывал достичь прорыва, смягчив позицию. Однако профессор отметил, что это лишь ужесточило позицию России.
Автор также отметил, что общественное мнение в Японии не на стороне подобного решения вопроса. Поэтому парламент не примет мирный договор на таких условиях, считает он.
Ранее News.ru писал, что правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова. Приезд госслужащих на остров Шикотан для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи в Токио назвали «неприемлемым».
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Комментарии41
Политика , В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Джеймс Браун , Япония
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