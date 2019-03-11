Япония может пойти на серьёзные уступки в вопросе Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может согласиться на передачу стране только двух островов Курильской гряды, которые в сумме составляют 7% от спорной территории, считает профессор Темплского университета Джеймс Браун . Речь идёт о Шикотане и Хабомаи.

В ноябре 2018 года глава японского правительства договорился с российским президентом Владимиром Путиным ускорить переговоры о заключении мира. Обсуждение было решено базировать на декларации 1956 года. В этом документе не упоминаются Итуруп и Кунашир, на которые в составе «северных территорий» традиционно претендует восточная страна, написал учёный в Japan Times.

Браун уверен, что Абэ рассчитывал достичь прорыва, смягчив позицию. Однако профессор отметил, что это лишь ужесточило позицию России.

Автор также отметил, что общественное мнение в Японии не на стороне подобного решения вопроса. Поэтому парламент не примет мирный договор на таких условиях, считает он.

Ранее News.ru писал, что правительство Японии выразило протест России в связи с визитом делегации российских чиновников на южные Курильские острова. Приезд госслужащих на остров Шикотан для участия в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи в Токио назвали «неприемлемым».