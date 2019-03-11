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У пьяных водителей предложили отбирать машины в пользу государства 

Рамблер + ещё 2 12 часов назад
Автомобили россиян, дважды попавшихся пьяными за рулем, следует изымать, заявил в своем фейсбуке депутат Госдумы Максим Иванов.
Единоросс, избранный в Госдуму по Асбестовскому одномандатному избирательному округу, привел статистику свердловского управления ГИБДД о выявлении за праздничные дни 360 пьяных водителей, 51-го из них — уже во второй раз.
«Поразительно печальные цифры», — посетовал парламентарий.
По словам Иванова, такая статистика «убеждает» его в «необходимости» перенять опыт Белоруссии по изъятию в собственность государства автомобилей людей, дважды за год попавшихся на пьяном вождении, и вернуться к обсуждению отклоненного Госдумой год назад соответствующего законопроекта.
При этом депутат призвал перенять белорусский опыт не полностью, а лишать машин только тех, кому они принадлежат.
Политика , Автоспорт , Видео , Максим Иванов , Госдума , ГИБДД
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