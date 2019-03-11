У пьяных водителей предложили отбирать машины в пользу государства

Максим Иванов. Автомобили россиян, дважды попавшихся пьяными за рулем, следует изымать, заявил в своем фейсбуке депутат Госдумы

Единоросс, избранный в Госдуму по Асбестовскому одномандатному избирательному округу, привел статистику свердловского управления ГИБДД о выявлении за праздничные дни 360 пьяных водителей, 51-го из них — уже во второй раз.

«Поразительно печальные цифры», — посетовал парламентарий.

По словам Иванова, такая статистика «убеждает» его в «необходимости» перенять опыт Белоруссии по изъятию в собственность государства автомобилей людей, дважды за год попавшихся на пьяном вождении, и вернуться к обсуждению отклоненного Госдумой год назад соответствующего законопроекта.

При этом депутат призвал перенять белорусский опыт не полностью, а лишать машин только тех, кому они принадлежат.