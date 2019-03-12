Лондон нарушает международное право, не предоставляя информацию Москве по делу об убийстве экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявил в эфире телеканала "Россия-1" посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
Во вторник исполнился год со смерти Глушкова. Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта 2018 года. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства Глушкова в Лондоне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования преступления и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.
"Сегодня появилась публикация о том, что его (Глушкова — ред.) дочь Наталия стала требовать, чтобы хоть какую-то информацию британская сторона предоставила ей и написала даже открытое письмо", — сказал Яковенко.
"Никакой информации, никаких обращений. Я считаю, что это нарушение международного права, поскольку они не информируют нас о том, что произошло с этим человеком еще год назад", — подчеркнул посол.