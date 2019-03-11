Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

В частности, планируется "запретить передавать право взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам". Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.

"Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан", — приводит пресс-служба слова Яровой. По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", — констатировала автор инициативы. Так, в Хабаровском крае и ряде других регионов имели место "факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании задолженности по коммунальным платежам", сказала депутат.

По мнению политика, "прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение". "Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности", — заключила Яровая.