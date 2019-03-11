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Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам права на работу с задолженностями граждан по жилищно-коммунальным платежам. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.
В частности, планируется "запретить передавать право взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторам". Такое право может остаться только у профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или ресурсоснабжающая организация.
"Сегодня в законодательстве вопрос о выведении коллекторов из сферы жилищных правоотношений решен не в полной мере, что создает условия для возможного нарушения прав граждан", — приводит пресс-служба слова Яровой. По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.
"При этом анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", — констатировала автор инициативы. Так, в Хабаровском крае и ряде других регионов имели место "факты, свидетельствующие о применении местными коллекторами грубых и внеправовых средств воздействия на граждан при взыскании задолженности по коммунальным платежам", сказала депутат.
По мнению политика, "прямой запрет на передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан имеет важнейшее социальное значение". "Принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности", — заключила Яровая.
Вице-спикер уточнила, что инициатива поддержана Минстроем России, Федеральной службой судебных приставов и фракцией "Единая Россия".
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Политика , Другое , Общество , Экономика , Ирина Яровая , Единая Россия , Госдума , Минстрой
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