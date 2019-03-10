Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным

«Я впервые встретила Владимира Путина, ещё когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне», — сказала министр в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Кнайсль, у неё были беседы и обмен мнениями с Путиным, иначе «он вряд ли бы принял приглашение» на свадьбу австрийского министра в 2018 году.

18 августа Путин посетил свадьбу Кнайсль в Австрии. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.