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Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с Путиным 

RT на русском + ещё 1 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своей первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я впервые встретила Владимира Путина, ещё когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне», — сказала министр в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам Кнайсль, у неё были беседы и обмен мнениями с Путиным, иначе «он вряд ли бы принял приглашение» на свадьбу австрийского министра в 2018 году.
18 августа Путин посетил свадьбу Кнайсль в Австрии. На торжественном мероприятии президент России произнёс тост.
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Политика , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Австрия
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