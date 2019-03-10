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Путин выразил соболезнования властям Эфиопии в связи с авиакатастрофой 

ТАСС + ещё 53 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и премьер-министру республики Абию Ахмеду в связи с крушением пассажирского самолета Ethiopian Airlines после вылета из Аддис-Абебы. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.
"Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество не покинет их в этот тяжелый час", — говорится в сообщении.
Лайнер, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в воскресенье утром недалеко от города Дебре-Зейт. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиаперевозчика, выживших в авиакатастрофе нет.
Представители посольств РФ в Кении и Эфиопии сообщили ТАСС, что информация о российских гражданах на борту потерпевшего крушение самолета уточняется.
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Политика , Катастрофы , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Аддис-Абеба , Эфиопия
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