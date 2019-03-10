Кадыров объяснил появление мины у дипломата США

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Кадыров заподозрил США в попытке прощупать систему безопасности Шереметьево 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Американский дипломат, у которого в багаже нашли мину, мог по особому поручению Вашингтона проверять систему безопасности аэропорта Шереметьево, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина! Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности Шереметьево. Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа!» — написал Кадыров в своем Telegram.
Американского дипломата поймали с миной в Москве
Ранее МИД России сообщил, что утром в субботу сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В ведомстве заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России.
Сам дипломат пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе заявили, что ситуация была исчерпана.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , МИД , Госдеп США , Аэропорт Шереметьево , США , Чеченская Республика
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