В Британии отказались извиняться перед российским послом за обвинения в шпионаже

Редакция издания сообщила дипмиссии, что не считает нужным приносить публичные извинения за публикацию материала. Газета согласилась добавить к исходному тексту заявление посольства с опровержением этой информации, однако полагает, что этого достаточно.

В посольстве не удивились ответу редакции, хоть и отметили, что разочарованы такой позицией.

«С сожалением вынуждены констатировать, что в последнее время мы все чаще становимся свидетелями нападок в британской прессе, в том числе и в солидных изданиях, на лидеров и представителей иностранных государств, политика которых расходится с политическими установками нынешнего британского руководства», — заключили в российской дипмиссии.

3 марта посольство потребовало от The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в адрес Яковенко. Газета опубликовала материал о том, что он был выслан за шпионаж во время работы в постпредстве России в Нью-Йорке. По информации российской стороны, Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки.