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Чиновница из Татарстана вернула подаренный ей Porsche 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: EPA
Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина не приняла подаренный ей поклонником на 8 Марта автомобиль Porsche. Об этом сообщает «Татар-информ». По словам чиновницы, целесообразнее вырученные от автомобиля деньги вложить в экономику республики.
«Зачем мне личная машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — сказала Минуллина.
О том, что ей подарили дорогую иномарку, глава АИР Татарстана рассказала шоумену Леониду Якубовичу, приглашенному для поздравления сотрудниц правительства.
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