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В Госдуме оценили последствия появления черепов на форме бригад ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 2 минуты назад
Фото: ТАСС
Изображение черепа с надписью «Украина или смерть» на форме бригад вооруженных сил Украины не поможет поднять боевой дух в стране, как того хотели бы в Киеве, заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Учитывая то, что на сегодняшний день и [действующий президент Украины Петр] Порошенко, и вся его команда, в которую входят и начальник генштаба, и министр обороны — приверженцы нацистской символики или того, что олицетворяет сегодня нацистскую символику, поэтому череп с костями, «Украина или смерть». Они считают, что такими шевронами они будут поднимать боевой дух», — приводит его слова РИА «Новости».
По словам парламентария, введение подобной символики не принесет результатов. Напротив, международное сообщество и международные институты по защите прав человека в очередной раз задумаются о происходящем на Украине, добавил депутат.
В субботу глава генштаба Украины Виктор Муженко утвердил новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, одна из бригад получила символику в виде черепа.
Стоит отметить, что другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений — это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
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Комментарии7
Политика , Армия , Виктор Водолацкий , Генштаб , Госдума , РИА Новости
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