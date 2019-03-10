В Великобритании отказались извиняться перед российским послом за клевету

Редакция британского таблоида The Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом из России Александром Яковенко за обвинения в шпионаже. Как рассказали в дипмиссии России в Лондоне, руководство издания заявило, что не считает нужным приносить извинения за публикацию статьи с недостоверной информацией.

В редакции The Mail on Sunday заявили, что готовы к исходному тексту приложить заявление российского посольства с опровержением информации, но сами они ничего писать не будут, сообщает РИА «Новости»

В дипмиссии заявили, что ожидали подобный ответ от издания, отметив, что британские СМИ стали чаще происходить нападки на политиков и дипломатов иностранных государств, политика которых «расходится с политическими установками нынешнего британского руководства».