Редакция британского таблоида The Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом из России Александром Яковенко за обвинения в шпионаже. Как рассказали в дипмиссии России в Лондоне, руководство издания заявило, что не считает нужным приносить извинения за публикацию статьи с недостоверной информацией.
В редакции The Mail on Sunday заявили, что готовы к исходному тексту приложить заявление российского посольства с опровержением информации, но сами они ничего писать не будут, сообщает РИА «Новости».
В дипмиссии заявили, что ожидали подобный ответ от издания, отметив, что британские СМИ стали чаще происходить нападки на политиков и дипломатов иностранных государств, политика которых «расходится с политическими установками нынешнего британского руководства».
Вначале марта газета The Mail on Sunday написала о том, что посла Александра Яковенко выслали из США за шпионаж. Как затем пояснили в российском дипломатическом ведомстве, Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. «Информация о его высылке является грубой ложью», — указывали коллеги дипломата.