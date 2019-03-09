Dünya Bülteni (Турция): личность Владимира Путина и ее влияние на российскую внешнюю политику

С приходом к власти Владимира Путина в 2000 году внешняя политика России , которая после распада Советского Союза в 1991 году погрузилась в свои внутренние проблемы, обрела другое, новое измерение. Начиная с этого времени Москва определила в качестве цели проведение многовекторной внешней политики. Кроме того, с распадом Советского Союза Россия прошла через сложный процесс и в экономике, в стране царила нестабильность. В этой связи на передний план выходит вопрос: как личность Владимира Путина повлияла на формирование российской внешней политики и приобретение ею нового облика? Какую роль шаги Владимира Путина и проводимая им политика сыграли на пути становления России глобальным игроком?

Для того чтобы заполнить идеологический вакуум, образовавшийся в стране вслед за крахом СССР, Путин определил понятие «национальная идея для России». Прежде всего он преследовал устойчивую политику по привитию чувства патриотизма. В качестве основных принципов, связанных с национальной идеей России, Путин сформулировал следующие: патриотизм, Великая Россия, государственничество, социальная солидарность.

Путин, внешняя политика и евразийство

Владимир Путин, избранный президентом России в 2000 году, в инаугурационной речи выразил свои намерения в отношении страны тезисом: «У нас общие цели, мы хотим, чтобы Россия была сильной, богатой, цивилизованной страной, которую уважают в мире». Значительное влияние Владимира Путина как на внутреннюю, так и на внешнюю политику России можно лучше понять, если учесть его карьеру в КГБ. Несомненно, знания, полученные Путиным за годы обучения и работы в КГБ, также отражаются на его сегодняшней политике. В этом контексте Путин сразу после прихода к власти объявил о намерении обеспечить «вертикальный контроль» над институтами государства и разделил состоящую из 89 субъектов страну на семь подчиняющихся ему федеральных округов.

Основу политической философии Путина составляет прагматизм. При наличии разных этнических структур в России Путин видит себя обеспечивающим стабильность лидером. Помимо этого, Путин как защитник традиционных ценностей получил символическую власть и представил консервативную, евразийскую, культурную идентичность России как сверхидентичность на Западе. В то же время его политика «неоевразийства» также строилась на проекте русской цивилизации, который делает акцент на наличии особой миссии у России. Неоевразийство вызывает крайне скептическую реакцию у Запада, и с этой идеологией связывается политический взлет Путина. Риторика Путина на этот счет «Россия всегда ощущала себя евроазиатской страной» послужила поводом для напряженности. А в 2005 году Путин объявил распад СССР «катастрофой XX века», и это тоже весьма важно для понимания его неоевразийской политики.

Путин никогда не скрывал своей ностальгии по Советскому Союзу. Одним из важнейших факторов влияния Путина на российскую внешнюю политику стало то, что на ней отразились чувства патриотизма и национализма. Причина этого — вера Путина в то, что патриотизм является единственной идеей, способной сплотить россиян. В этом контексте важный этап — «Мюнхенская речь» Путина 2007 года, когда он заявил, что «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику».

Евразийский проект Владимира Путина известен как один из основных принципов его политики. В этой связи в 2005 году на праздничных мероприятиях по случаю 1000-летия Казани Путин поддержал идеи одного из основоположников евразийства Льва Гумилева , который называл Российскую империю «уникальной Евразийской державой», и заявил, что Кремль должен защищать историческое и культурное наследие страны. Бесспорно, в основе содержания евразийской политики Путина находится понятие «Великая Россия». В опубликованной в 2011 году в газете «Известия» статье под названием «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» Путин отметил, что данный проект является «исторической вехой не только для России, Казахстана, Белоруссии, но и для всех государств на постсоветском пространстве». Кроме того, он подчеркнул, что шаги относительно евразийского проекта были сделаны после крушения СССР в 1991 году (создание Содружества Независимых Государств).

Риторика Путина об истории и культуре русских значительно обострилась из-за напряженности с США во внешней политике. По словам Александра Дугина, Путин, поддерживающий традицию государственничества, является «русским консерватором». Уолтер Лакер (Walter Laqueur), определяя государственнические настроения Путина, прослеживает идеологическое изменение российской внешней политики, указывающее на привитую еще императором Николаем в 1917 году триаду «православие, самодержавие, народность».

Государствоцентризм Путина

В 2000 году Путин после прихода к власти в России пытался взять такие сферы, как экономика и энергетика, под контроль государства. В то же время на фоне роста организованной преступности и серьезной угрозы со стороны олигархов в качестве приоритетной цели было определено обеспечение стабильности в стране. В это время были национализированы все активы и собственность олигархов. Также Путину удалось лишить полномочий всех оппозиционных ему сил. Кроме того, энергетика была обозначена в качестве «красной линии» российской внешней политики. В этом контексте желание Путина построить рыночную экономику тоже опирается на политику прагматизма. Путин, понявший, что России для становления сильным игроком нужно прежде всего обладать надежной структурой экономики, использовал высокие доходы от продажи энергоресурсов в качестве инвестиций в экономическую сферу.

Путина сравнивают с такими императорами в истории России, как Николай I и Александр III. Руководитель Центра экономических и политических реформ России Николай Миронов отмечает схожесть административных методов Путина и императора Николая. В то же время Миронов говорит, что Путин создал стабильный образ, его политические методы и риторика не меняются. Помимо этого, Путин позиционировал себя как национальный лидер, который способен навести порядок в стране. Глава Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов отмечает, что в России восприятие Путина не лишено некоторой мифологизации, и называет Путина «стержнем российской политической системы». «Это может нравиться или не нравиться, но это факт, поэтому на сегодняшний день Путин воспринимается как совершенно незаменимый руководитель», — говорит он. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин подчеркивает, что Путина все знают как решительного политика, его отличает стабильность и умение видеть на несколько ходов вперед. Российские политические эксперты отмечают усиление влияния России в геополитических балансах в последние годы и важную роль Владимира Путина в становлении Кремля ключевым игроком. Например, российский политолог Владимир Слатинов утверждает, что экономический рост страны связан с сильным влиянием российского президента в мировой политике. Вдобавок ко всему Путин в своих политических действиях известен как четкий и непредсказуемый лидер.

Путин и присоединение Крыма

В период после 2012 года Россия прогрессирует в мировой политике как восходящая сила. Многие политические эксперты связывают рост популярности Владимира Путина в последние годы с присоединением Крыма в 2014 году. 2014 год определяется даже как историческая веха в российской внешней политике. Возвращение Путина на пост президента в 2012 году после четырех лет перерыва положило начало новой, во многом отличающейся от предыдущего периода эпохе. После 2012 года Путин продемонстрировал более решительные и жесткие политические действия как во внутренней, так и во внешней политике. Во внутренней политике укрепил суверенитет России, усилил экономический национализм и еще больше защитил страну от западного влияния. А во внешней политике — с присоединением Крыма и военным вмешательством в Сирию попытался бросить вызов миру. В то же время с включением Крыма в состав РФ Путин хотел показать себя миру в качестве сильного лидера. Путин, который с Крымом стал контролировать балансы сил в Черном море, в своем выступлении в 2014 году назвал этот проект «Новой Россией». Черноморский регион имеет жизненно важное значение для морской мощи России в Средиземном море и дальше.

Путин, считающий Россию сверхдержавой, сформировал единую русскую национальную идентичность. Например, в «доктрине Путина» говорится, что Россия — особая цивилизация, обладающая традиционными ценностями, и она несет ответственность за защиту русского мира. Поэтому для лучшего понимания российской внешней политики также важно обратить внимание на идеологические мотивы Путина. Крымский вопрос открыто показывает, что «доктрина Путина» претворяется в жизнь. Кремль, претендуя на ответственность за защиту русских и русскоговорящих по всему миру, на данном этапе показал, что объектами его вмешательства могут быть и постсоветские страны.

Вне всякого сомнения, присоединение Крыма чрезвычайно важно для исторических и национальных интересов России. В качестве важного факта следует отметить то, что русские, проживающие и за пределами России, считают Крым близким им в силу культурных и исторических связей. В то же время Путин придерживается той точки зрения, что идентичность России связана с Украиной и русские, украинцы, белорусы обладают общей историей. Как видно, в этом вопросе важную роль в российской внешней политике сыграла идеология. Еще один важный момент заключается в том, что «постимперская» политика России косвенно связана с Украиной и реализация планов по становлению великой державой без обеспечения контроля над близкими соседями невозможна.

Руководитель Центра экономических и политических реформ России Николай Миронов называет Крым главным успехом Путина в его третий президентский срок. В то же время этот успех позволил Путину обрести образ сильного лидера, а России — образ сильной страны на международной арене. Если в первые президентские сроки Путин считался прагматичным лидером, то после присоединения Крыма он проявил себя как президент, руководствующийся и идеологическими мотивами. Когда мы принимаем во внимание крымский вопрос, становится очевидно, что третий президентский срок Путина существенно отличался от предыдущих сроков. Мы видим, что Москва, которая в первый и второй президентские сроки Путина выступала больше как «мягкая сила», в период после 2012 года преследует амбициозную политику, принимая более острые решения. Несомненно, в политике этого периода еще больше проявился авторитаризм Путина.

Для понимания современной российской внешней политики весьма важно принимать во внимание личность Владимира Путина и его политические действия. Путин своими решениями оказал значительное влияние на внешнюю политику России, которую он проводит в соответствии с национальными интересами страны. Путин, придавая большое значение русской идентичности, культурным и историческим элементам, как говорилось выше, расценил распад Советского Союза как «катастрофу». В качестве очевидного примера с этой точки зрения можно обратить внимание и на то, что Путин в своей риторике часто делает акцент на историческом и культурном наследии.

Вмешательство в Грузию в 2008 году, присоединение Крыма в 2014 году, становление активной силой на Ближнем Востоке в последние годы — все это показатели изменения российской внешней политики. То, что Россия в этот период в отличие от времен СССР преследовала гораздо более прагматичную политику, внесло значительный вклад в укрепление позиций Москвы. Влияние фактора личности на внешнюю политику страны сегодня можно объяснить часто используемым в международных отношениях выражением «Путинская Россия».