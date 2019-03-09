Путин назвал Этуша поистине народным артистом

Народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Прощание с Этушем пройдет в его родном театре во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10.00 мск.

"Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш — фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей — за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта. Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Этуш дебютировал в кино в 1953 году в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Всего на его счету роли более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Этуш — лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000) и "Звезда театрала" (2008, 2012, 2016).