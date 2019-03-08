Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление он сделал во время своего выступления на конференции по внешней политике в Генуе. Как отмечается, Конте спросили, хотела бы Италия отмены антироссийских санкций.

"Мы работаем над этой целью", — ответил Конте.

Ранее сообщается, что итальянский премьер раскритиковал санкции против России.