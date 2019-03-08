Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Италии рассказал о работе по отмене антироссийских санкций 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что он пытается способствовать отмене международных санкций против России, которые, по мнению итальянских правящих партий, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике. Об этом сообщает Reuters.
Конте призвал восстановить G8 с участием России
Данное заявление он сделал во время своего выступления на конференции по внешней политике в Генуе. Как отмечается, Конте спросили, хотела бы Италия отмены антироссийских санкций.
"Мы работаем над этой целью", — ответил Конте.
Ранее сообщается, что итальянский премьер раскритиковал санкции против России.
Газета.Ru: последние новости
Пушков оценил "новый перл" Климкина Словакия вызвала российского посла Песков назвал "рабочим процессом" перенос мероприятия с Орешкиным в Госдуме
Политика , Видео , Экономика , Италия
Читайте также
Видео
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Подаренный Porsche поставил чиновницу в тупик
Общество
Тимошенко выдвинула условия встречи с Путиным
В мире Украина
МИД Австрии вызывает посла Украины
В мире Украина
Седокова в голом виде поздравила женщин
Шоу-бизнес
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение