США не исключили применения санкций в отношении стран, поддерживающих Мадуро

Американская администрация пока не принимала решений об использовании односторонних санкций в отношении государств, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но не исключает возможности задействования такого механизма в будущем. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Применение вторичных санкций всегда является возможностью. Но пока мы этого не делали. И мне не хотелось бы строить умозаключения насчет того, поступим ли мы таким образом, что может вынудить нас принять такое дополнительное решение", — сказал дипломат.

Он комментировал вопрос о том, рассматривают ли США в связи с ситуацией в Венесуэле вариант применения санкций в отношении, в частности, России, Кубы и Индии.

Кроме того, Абрамс заверил, что используемые Вашингтоном в последние месяцы санкции в отношении Венесуэлы могут быть в перспективе отменены.