В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму

В Госдуме оценили законопроект США о запрете на признание Крыма

«США оставили себе возможность для манёвра: мол Крым не признаем, но если надо будет, то согласимся с его российским статусом: что называется, политические инсинуации. Это тревожный сигнал для Украины, ведь те уверены в незыблемой позиции США касаемо полуострова», — отметил Бальбек.

Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил проект закона о запрете признания США Крыма российским.

При этом в документе указывается, что президент может отказаться от данного запрета, если «решит, что это важно для интересов национальной безопасности Соединённых Штатов».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.