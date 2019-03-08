В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму

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В Госдуме оценили законопроект США о запрете на признание Крыма 

RT на русском 1 час назад
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT одобрение комитетом палаты представителей США по иностранным делам законопроекта о запрете признания Соединёнными Штатами Крыма российским.
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«США оставили себе возможность для манёвра: мол Крым не признаем, но если надо будет, то согласимся с его российским статусом: что называется, политические инсинуации. Это тревожный сигнал для Украины, ведь те уверены в незыблемой позиции США касаемо полуострова», — отметил Бальбек.
Ранее комитет палаты представителей США по иностранным делам одобрил проект закона о запрете признания США Крыма российским.
При этом в документе указывается, что президент может отказаться от данного запрета, если «решит, что это важно для интересов национальной безопасности Соединённых Штатов».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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Комментарии28
Политика , Видео , Руслан Бальбек , Госдума , Республика Крым , США
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