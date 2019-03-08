Кто кому враги? Россия и Словакия обменялись нотами

Новый дипломатический скандал между Россией Словакией в вызовами послов и вручением нот разгорается из-за статьи о «врагах России» в словацкой газете замминистра обороны страны Роберта Ондрейчака. В заметке указывалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО ЕС . Ранее посольство РФ попросило у Ондрейчака объяснений по поводу данного утверждения.

Словакия вызвала в МИД российского посла Алексея Федотова , чтобы вручить ему ответную ноту в рамках скандала с газетной статьей замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака о «врагах России», где утверждалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.

По словам словацкого дипломата, посольство РФ ранее направило ноту в министерство иностранных дел республики. Российское диппредставительство просило пояснить, являются ли высказанные Ондрейчаком мысли личной или официальной позицией. Поскольку редакция газеты на обращение не ответила, посольство разместило письмо на своей странице в фейсбуке. После этого Федотова вызвали в МИД Словакии.

Посол отметил, что между Москвой Братиславой могут быть отдельные расхождения, в частности, по вопросу Крыма . Однако в целом отношения между двумя государствами остаются партнерскими, передает ФАН.

Между тем, Словакия была в числе тех, кто три дня назад на встрече стран «Бухарестской девятки» подписал заявление, в котором, в частности, было одобрено консолидированное военное присутствие США Канады в Европе, особенно на «восточном фланге НАТО».

Страны поддержали «применение стратегических, целенаправленных и последовательных подходов НАТО к югу». Документ был подписан также представителями Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Чехии, а также генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга

В середине декабря прошлого года стало известно, что Москва высылает словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата — об этом сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова

«На днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала она.

Подобная мера была принята в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, о чем стало известно 5 декабря. Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что представитель России подозревается в причастности к шпионской деятельности в Европейском союзе и НАТО. Такие данные предоставила военная разведка, передает НСН.

«Мы выслали его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — заявил Пеллегрини.

Он также отметил, что с Москвой у страны «сложились стандартные отношения», в то время как Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом. О зеркальных мерах в России заявили почти сразу.

«Мы видим картину, когда последовательно, шаг за шагом формируется европейская повестка дня, в рамках которой антироссийские шаги считаются нормой, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды», — заявил депутат.

Двумя месяцами ранее спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выступил против антироссийских санкций Евросоюза. По словам политика, санкции являются шагом в сторону конфликта и локальных войн.

«Я не являюсь сторонником таких строгих мер, как санкции. Нужен диалог», — заявил Данко.

Он подчеркнул необходимость сотрудничества с российской стороной, а также призвал сделать все возможное для снятия напряженности, которая присутствует в отношениях России и Евросоюза.

Ранее тогдашний премьер-министр Словакии Роберт Фицо также выступал за снятие введенных Евросоюзом антироссийских санкций.

«Санкции никому не помогли. Нашей проблемой сегодня не является Россия. Нашей главной проблемой является то, что будет происходить в ЕС», — заявил он.

По словам Фицо, некоторые политики пытаются подменить решение актуальных внешнеполитических проблем обсуждением менее значимых вопросов. Он привел в пример слова президента Словакии Андрея Киски, который подверг критике позицию премьера и правительства, ставящих под сомнение целесообразность антироссийских санкций ЕС.