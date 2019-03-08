В Крыму посоветовали Тимошенко снарядить экспедицию к центру земли

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал кандидату в президенты Украины , лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко после ее письменного обязательства вернуть полуостров под контроль Киева, пойти дальше в абсурдности своих действий и снарядить экспедицию к центру земли.

Ранее Тимошенко подписала обязательство, в котором пообещала "вернуть Донбасс и Крым" под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства, которые пройдут 31 марта. При этом Тимошенко подчеркнула, что если выполнит свое обязательство, то подаст в отставку с должности президента.

"Тимошенко, раз такое обещает, значит, уже знает, что не победит. Поэтому теперь ей море по колено. Ее ничего сейчас не останавливает, она может все что угодно обещать, зная, что не придется ничего для этого делать. Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли и завоюет для Украины право владеть всеми богатствами земных глубин", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, никто в здравом уме не может обещать вернуть Крым обратно в состав Украины.