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Китай надеется, что США откажутся от мышления холодной войны 

ТАСС 22 минуты назад
ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай надеется, что Соединенные Штаты откажутся от мышления времен холодной войны. Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы надеемся, что США откажутся от мышления холодной войны и будут преследовать общие цели", — заявил дипломат.
"Наши отношения прошли через многое за последние 40 лет. Мы достигли значительного прогресса, а также сталкивались с серьезными вызовами. Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны непоколебимо следовать этому курсу", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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Политика , Азия , Армия , В мире , США , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай
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