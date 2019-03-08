Китай надеется, что США откажутся от мышления холодной войны

ПЕКИН, 8 марта. / ТАСС /. Китай надеется, что Соединенные Штаты откажутся от мышления времен холодной войны. Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы надеемся, что США откажутся от мышления холодной войны и будут преследовать общие цели", — заявил дипломат.