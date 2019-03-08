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СМИ: Никарагуа выкупит банк, попавший под «венесуэльские санкции» США 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Фото: © Fotolia / carles
Парламент Никарагуа одобрил предложение правительства о приобретении банка Bancorp, основанного при участии венесуэльского капитала и попавшего под действие санкций США, пишет местная газета Nuevo Diario.
Bancorp был основан в 2015 году, как дочерняя организация Alba de Nicaragua S. A. (Albanisa) — совместного предприятия венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и никарагуанской Petroleos de Nicaragua.
В начале февраля Bancorp оказался затронут "венесуэльскими санкциями" США, хотя руководство банка отрицало, что PDVSA и Albanisa входят в состав его акционеров.
Отмечается, что парламент рассмотрел вопрос о национализации банка после экстренного запроса правительства. Сумма выкупа составляет 743 миллиона кордоб (около 23 миллионов долларов США). Сделка вызвала критику оппозиции, выступавшей против приобретения банка, "отравленного венесуэльскими деньгами".
США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Политика , В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Никарагуа
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