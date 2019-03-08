Глава МИД Австрии оценила танцевальные способности Путина

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой летом прошлого года побывал президент России Владимир Путин , назвала российского лидера хорошим танцором и изъявила желание станцевать с ним в Москве

Во время проходящего в Вене мероприятия по случаю Международного женского дня Кнайсль рассказала, что австрийские средства массовой информации каждый раз используют возможность, чтобы упомянуть о ее танце с Путиным на церемонии ее бракосочетания с Вольфгангом Майлингером в Австрии, передает ТАСС

«Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор», — приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.

По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом.

«Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин — лучший танцор», — отметила Кнайсль.

Как ожидается, Кнайсль прибудет с рабочим визитом в Москву11-12 марта, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым