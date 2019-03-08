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Глава МИД Австрии оценила танцевальные способности Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой летом прошлого года побывал президент России Владимир Путин, назвала российского лидера хорошим танцором и изъявила желание станцевать с ним в Москве.
Во время проходящего в Вене мероприятия по случаю Международного женского дня Кнайсль рассказала, что австрийские средства массовой информации каждый раз используют возможность, чтобы упомянуть о ее танце с Путиным на церемонии ее бракосочетания с Вольфгангом Майлингером в Австрии, передает ТАСС.
«Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор», — приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.
По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом.
«Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин — лучший танцор», — отметила Кнайсль.
Как ожидается, Кнайсль прибудет с рабочим визитом в Москву11-12 марта, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, в августе прошлого года Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. В Австрии визит Путина на свадьбу Кнайсль сочли приемом «искушенного тактика».
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Комментарии54
Политика , Видео , В мире , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Австрия , Вена
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