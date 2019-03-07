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Российского посла вызвали в МИД Словакии 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Братиславе Алексей Федотов сообщил РИА Новости, что его вызывали в МИД Словакии из-за комментария посольства на статью в местной газете о "врагах России".
"Сегодня меня пригласили в МИД Словакии, и мне политическим директором ведомства Марианом Якубоци была вручена ответная нота на недавнюю нашу ноту. Мы ее направили в МИД несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака. Он допустил в своей статье лживые высказывания по поводу содержания наших стратегических документов, согласно которым якобы Запад, НАТО и ЕС являются врагами России", — сказал Федотов по телефону.
По словам посла, могут быть расхождения во мнениях, в частности, по теме Крыма, по вопросам безопасности и ряду других, но когда заявляют, что в российских документах содержатся вышеуказанные положения, "то твердая реакция с нашей стороны выглядит вполне естественной".
В своей ноте посольство РФ попросило МИД республики дать соответствующие разъяснения о том, насколько такие высказывания являются официальной позицией МИД и властей Словакии.
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Политика , Алексей Федотов , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Братислава , Словакия
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