Российского посла вызвали в МИД Словакии

"Сегодня меня пригласили в МИД Словакии, и мне политическим директором ведомства Марианом Якубоци была вручена ответная нота на недавнюю нашу ноту. Мы ее направили в МИД несколько дней назад в связи с публикацией в газете SME статьи замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака. Он допустил в своей статье лживые высказывания по поводу содержания наших стратегических документов, согласно которым якобы Запад, НАТО и ЕС являются врагами России", — сказал Федотов по телефону.

По словам посла, могут быть расхождения во мнениях, в частности, по теме Крыма, по вопросам безопасности и ряду других, но когда заявляют, что в российских документах содержатся вышеуказанные положения, "то твердая реакция с нашей стороны выглядит вполне естественной".

В своей ноте посольство РФ попросило МИД республики дать соответствующие разъяснения о том, насколько такие высказывания являются официальной позицией МИД и властей Словакии.