Скандального министра обвинили в занятии «непонятно чем»

«Зачем нужно министерство, которое сидит на пустом месте и занимается непонятно чем», — рассуждает Ганзя.

По мнению парламентария, Минэкономразвития «должно быть позубастее», а Орешкин должен был представить депутатам свои планы по развитию экономики и обеспечению ускорения темпов роста ВВП.

«В данном случае, министр экономики — мальчик для битья», — подчеркнула она.

Выступление Орешкина было прервано председателем Госдумы Вячеславом Володиным , который, призвав министра уйти от общих рассуждений, предложил перенести «правительственный час» с участием чиновника. Старожилы нижней палаты парламента говорят, что не помнят другого подобного случая.

Сам Орешкин признал, что не был готов к обсуждению «общеправительственной повестки», а готовился к теме национальных проектов.

За несколько дней до выступления в Думе Орешкин высказался на тему президентства, отметив, что такая работа была бы интересна любому управленцу. Это заявление было широко растиражировано и вынудило министра объясниться.

В феврале чиновник называл свое ведомство занозой для других министерств, а в ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало его решение назначить руководителем Кадастровой палаты безработного выходца из Таджикистана.