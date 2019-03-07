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Скандального министра обвинили в занятии «непонятно чем» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Вера Ганзя в эфире радиостанции «Серебряный дождь» заявила, что Минэкономразвития должно лучше работать. Так она прокомментировала прерванное выступление главы этого ведомства Максима Орешкина в нижней палате парламента 6 марта.
«Зачем нужно министерство, которое сидит на пустом месте и занимается непонятно чем», — рассуждает Ганзя.
По мнению парламентария, Минэкономразвития «должно быть позубастее», а Орешкин должен был представить депутатам свои планы по развитию экономики и обеспечению ускорения темпов роста ВВП.
«В данном случае, министр экономики — мальчик для битья», — подчеркнула она.
Выступление Орешкина было прервано председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который, призвав министра уйти от общих рассуждений, предложил перенести «правительственный час» с участием чиновника. Старожилы нижней палаты парламента говорят, что не помнят другого подобного случая.
Сам Орешкин признал, что не был готов к обсуждению «общеправительственной повестки», а готовился к теме национальных проектов.
За несколько дней до выступления в Думе Орешкин высказался на тему президентства, отметив, что такая работа была бы интересна любому управленцу. Это заявление было широко растиражировано и вынудило министра объясниться.
В феврале чиновник называл свое ведомство занозой для других министерств, а в ноябре прошлого года широкий резонанс вызвало его решение назначить руководителем Кадастровой палаты безработного выходца из Таджикистана.
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Политика , Вера Ганзя , Максим Орешкин , Вячеслав Володин , Госдума , Минэкономразвития , Серебряный Дождь
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