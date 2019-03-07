Путин проехал по манежу на лошади из конного патруля полиции

Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве и сам проехал по манежу на гнедой лошади из конного патруля.

Путин сегодня на коне. Коня зовут "Золотой лучик" pic.twitter.com/ZeHquUdpcn— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 марта 2019 г. Путин приехал в полк в четверг, в преддверии 8 марта; сотрудницы конной и туристической полиции ранее сами пригласили главу государства посмотреть, как они несут службу.

Во время посещения манежа Путин сам решил испробовать себя в роли наездника. Для него вывели гнедого коня, президент сел в седло и сделал несколько кругов. В выезде участвовали ещё шестнадцать лошадей, большинство — белые, но были и несколько серых "в яблоках".

Сам манеж к приближающемуся Международному женскому дню украсили: на выстланном опилками полу из подкрашенных опилок выложили дату 8 марта с ярким разноцветным орнаментом вокруг.

Первый оперативный полк состоит из двух кавалерийских батальонов и специализированного батальона, выполняющего функции туристической полиции. Общая штатная численность полка составляет 857 единиц личного состава, в том числе московская конная полиция — 270 сотрудников и 198 лошадей.

Этот полк был сформирован весной 1918 года. В те годы он именовался Конным Дивизионом Московской милиции имени Комиссариата Путей сообщения и ЦЕНТРАНа. Дивизион занимался охраной общественного порядка. За образцовое выполнение обязанностей и борьбу с бандитизмом 1 апреля 1922 года награжден Почетным Красным знаменем, которое вручал председатель ВЧК Феликс Дзержинский

Во время Великой Отечественной войны кавалеристы осуществляли круглосуточное патрулирование улиц, охраняли важнейшие городские объекты. В 1959 году полк был расформирован, сохранился лишь один кавалерийский эскадрон. В декабре 1980 года путем присоединения четырех пеших и одной автомобильной роты был сформирован четвертый полк патрульно-постовой службы милиции ГУВД Мосгорисполкома. В 2001 году был реорганизован в оперативный полк милиции, позднее, в 2004 году — в первый оперативный полк милиции, а в 2011 году — в 1-й оперативный полк полиции ГУМВД.

Сегодня сотрудники полка обеспечивают правопорядок и общественную безопасность при проведении массовых мероприятий, несут патрульную службу в лесопарковой зоне города в конном строю. Туристическая полиция, которая входит в состав первого оперативного полка, занимается обеспечением безопасности гостей столицы, помощью туристам, патрулированием пешеходных зон и оперативным расследованием краж и разбойных нападений на гостей столицы.